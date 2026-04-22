Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi’nin boş bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler üzerine bölgede inceleme başlattı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen takip ve saha denetimleri sonucunda, açık alanda atıkların dökülmesi amacıyla özel bir çukur açıldığı saptandı. Yapılan incelemelerde, katı atıkların alana doğrudan Fındıklı Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.
2 MİLYON 346 BİN TL CEZA VE SUÇ DUYURUSU
Ekiplerin raporları doğrultusunda, kanunun ilgili maddeleri gereğince belediyeye 2 milyon 346 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.
Bakanlık, uygulanan idari para cezasının yanı sıra, bölgede devam eden çevre kirliliği ve yasa dışı eylemler sebebiyle Fındıklı Belediyesi sorumluları hakkında savcılığa resmi suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna bildirdi.