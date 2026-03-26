Mutfak masraflarının arttığı bu dönemde, çöpe giden pırasa kökleri bütçe dostu bir mucizeye dönüşüyor. Sadece bir bardak su kullanarak pırasayı yeniden büyütenler, tek bir kökten defalarca hasat alarak market faturasını hafifletiyor.

Pazarda ve markette pırasa fiyatlarının 60 liraya çıkmasının ardından, tüketicileri yaratıcı ve ekonomik çözümlere yöneltti. Sosyal medyada yayılan ve bilimsel olarak yeniden büyütme olarak adlandırılan yöntem, bir pırasa kökünü atmayıp bir bardak suya koyarak yeniden canlandırmayı esas alıyor. Yapılan bir yıllık testler, bu yöntemin mutfakta nasıl bir ekonomi yarattığını kanıtladı.

10 KATI VERİM ALINIYOR

Yöntemin temelinde pırasanın kök kısmındaki "meristem" adı verilen canlı hücreler yatıyor. Pırasayı tükettikten sonra kalan 2-3 santimetrelik kök parçası, bir bardak suya konulduğunda adeta yeniden doğuyor.

Sadece 10 ila 15 gün içinde merkezden yeni yeşil yapraklar yükselmeye başlıyor. Uzayan yeşil kısımlar makasla kesilip kullanıldıkça, bitki alttan yeni sürgünler vermeye devam ediyor. Bu döngü sayesinde tek bir kökten defalarca "yeşil pırasa" hasadı yapılabiliyor, bu da verimliliği 10 katına kadar çıkarabiliyor.

ADIM ADIM BARDAKTA PIRASA ÜRETİMİ

Ekonomik pırasa hasadı için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit: Pırasanın en altındaki saçaklı kök kısmını atmayın, kökten yukarı doğru 3 cm pay bırakarak kesin. Kökleri küçük bir bardağa yerleştirin. Sadece köklerin suyun içinde kalmasına dikkat edin (yaklaşık 1 cm su yeterli). Üst kısmın suya değmesi çürümeye neden olabilir.

Bardağın içindeki suyu 2 günde bir tazeleyin. Bardağı güneş alan bir pencere kenarına koyun.