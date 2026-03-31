Pazarda ve markette sebze fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Özellikle temel tüketim ürünlerindeki sert artış, vatandaşın alım gücünü daha da düşürürken, fiyatlar günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

GÖBEK SALATA 160TL'YE DAYANDI

Son verilere göre sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Göbek salata 160 TL’ye kadar yükselirken, marul 140 TL, kıvırcık ise 100 TL’den satılıyor. Fiyatları görenler "yok artık" dedirtti.

Ekonomik krizin etkisiyle girdi maliyetlerindeki artış, üretimden nakliyeye kadar tüm zinciri yukarı çekti. Bu durum doğrudan etiketlere yansırken, özellikle dar gelirli vatandaş için sebze almak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Öte yandan, Türkiye’de tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL’nin bile tek bir ürün karşısında yetersiz kalması, yaşanan fiyat artışının boyutunu gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, temel gıda ürünlerine erişimin giderek zorlaştığını dile getiriyor.

Sebze fiyatlarındaki bu yükselişin kısa vadede durup durmayacağı belirsizliğini korurken, ekonomik koşullar düzelmedikçe etiketlerdeki artışın devam etmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar, kalıcı çözüm için üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve piyasada dengeleyici adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.