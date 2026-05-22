Teklifin görüşmeleri sırasında AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle, kaynağı belirsiz servetlere yatırım fonları üzerinden yeni bir alan açıldı.

İZLEMEK ZOR OLACAK

Varlık barışından yararlanıp sisteme girmek isteyen para, altın, döviz, menkul kıymet ve benzeri varlıklar devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının yanı sıra, girişim sermayesi yatırım fonlarında (GSYF) da değerlendirilebilecek.

Bu fonlarda para hareketleri kolay izlenmediği için yeni bir karanlık alanın oluşmasından endişe ediliyor. Ayrıca yeni önergeyle, bildirilen kayıt dışı varlıkların elde tutulmasıyla ilgili verilecek taahhütnamelerden Damga Vergisi alınmaması hükme bağlandı. Cumhurbaşkanınca belirlenecek endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için yüzde 100 oranında kazanç indirimi teşviki de sağlandı.