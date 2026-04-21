Birikimlerini altına yönlendirmek isteyenler için en büyük risk, tüm sermayeyle tek bir fiyattan işlem yapmaktır.

Uzmanlar, bu hataya düşmemek için "kademeli alım" yöntemini öneriyor. Fiyatlar yükselirken de düşerken de belirli periyotlarla alım yapmak, maliyet ortalamasını dengeleyerek yatırımcıyı ani fiyat dalgalanmalarına karşı koruyor.

Altın yatırımı artık sadece yastık altı ile sınırlı değil. Uzmanlar, "tek bir sepete odaklanmamayı" tavsiye ederek çeşitliliğin önemine dikkat çekiyor.

Altın sertifikaları, darphane altınları ve banka hesapları gibi farklı araçlar arasında bir denge kurmak, hem likidite hem de güvenlik açısından avantaj sağlıyor.

Analistler, fiyatları sürekli takip etmenin yarattığı stresten kaçınmak için teknik analizle belirlenen makul seviyelerin izlenmesini yeterli görüyor.

ALTINA UZUN VADELİ BAKMAK ÖNEM TAŞIYOR

Altın, doğası gereği bir "koşu" değil, bir "maraton" aracıdır. Kısa vadeli fiyat düşüşlerinde panik yaparak satış yapmak, çoğu zaman reel kayıplara yol açar.

Ekonomistlerin 2026 yılı öngörüleri, altının enflasyona karşı koruyucu etkisinin ancak 6 ile 12 ay ve üzerindeki vadelerde belirginleştiğini gösteriyor. Bu nedenle, günlük grafiklere takılmak yerine büyük resme odaklanmak başarının anahtarı olarak görülüyor.

ALTIN ALIRKEN 'İŞÇİLİK' TUZAĞINA DİKKAT

Hangi yöntemle altın alacağınız, kazancınızın net miktarını doğrudan etkiler.

Formülü uygulayan bilinçli yatırımcılar; satış anında değer kaybı yaşatan işçilikli ürünler yerine, makas aralığı dar olan has altın, gram altın veya borsa yatırım fonlarına yöneliyor. Bu sayede, yatırımın başında maliyet avantajı elde edilmiş oluyor.

Sonuç olarak, altın yatırımında en çok kazandıran yöntem piyasayı tahmin etmeye çalışmak değil, belirlenen stratejiye sadık kalmaktır.

Kademeli alım yapan, vadesini geniş tutan ve doğru ürünü seçen yatırımcılar, küresel belirsizliklerin ortasında bile birikimlerini güvenle büyütmeye devam ediyor.

Not: Haber metni yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. İçerisinde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım kararlarına dayanak oluşturmamaktadır. Haber kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.