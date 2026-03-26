Avrupa Birliği’nde nükleer enerji üretimi 2024 yılında artış gösterse de uzun vadeli düşüş trendi devam ediyor. Son verilere göre AB genelinde 12 ülke nükleer enerji üretimi gerçekleştirirken, toplam üretim 649 bin gigavatsaat seviyesine ulaştı.

EN YÜKSEK PAYA SAHİP ÜLKE FRANSA OLDU

Nükleer enerji üretiminde en yüksek paya sahip ülke Fransa oldu. Fransa’da nükleer enerji, toplam enerji üretiminin %40,3’ünü oluştururken, elektriğin yaklaşık %69’u bu kaynaktan sağlandı. Slovakya %29,7 ile ikinci sırada yer alırken, İsveç %25,6, Bulgaristan %23,7 oranlarıyla öne çıktı. Finlandiya ve Slovenya da %20’nin üzerinde payla dikkat çekti.

Elektrik üretiminde nükleer enerjiye bağımlılık açısından da benzer bir tablo oluştu. Fransa ve Slovakya’da nükleer enerjinin payı %60’ın üzerine çıkarken, Çekya, Macaristan ve Finlandiya’da bu oran yaklaşık %40 seviyesinde gerçekleşti.

NÜKLEER KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİMİ SIFIRLANDI

Öte yandan Almanya, nükleer enerji üretimini tamamen sonlandıran ülkeler arasında yer aldı. 2024 itibarıyla ülkede nükleer kaynaklı elektrik üretimi sıfırlandı.

AB’nin genel enerji karışımında ise petrol %38 ile ilk sırada yer alırken, doğalgaz %21, yenilenebilir enerji %20 ve nükleer enerji %12 pay aldı. Uzun vadeli verilere göre, nükleer enerji üretimi 2014 yılına kıyasla %20, 2004 yılına göre ise yaklaşık %30 oranında düşüş gösterdi.