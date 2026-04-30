Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Türkiye’nin gündemine oturan futbolda bahis ve şike operasyonlar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sağlam, burada yaptığı konuşmada futbol dünyasında yeni operasyonlar için liglerin bitmesini işaret ederken, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

OPERASYONLARDAN SONRA BİLE BAHİS OYNAMIŞLAR

Açıklamalarında, Türk sporunda en büyük sorunun ahlak problemi olduğunun altını çizen Sağlam, operasyonların ilk dalgasından sonra bile 500’den fazla kulüp idarecisinin bahis oynamaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Futbolda üçüncü lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var. Bu sorunun mevzuat ve yönetmelikle aşılacağını düşünmüyorum. Milli maçlar dolayısıyla ara verdik ama uygulamayı sürdüreceğiz. Asıl problem Türk sporunda bahis problemi değil ahlak problemi. Bunun ne şekilde aşılacağını sorarsanız, kesin olarak şunu yapabiliriz diye bir önerim olamaz. Herkesin bir şekilde bulaştığı bir problemi savcılığın bir soruşturmasıyla, bir mahkeme kararıyla çözmek çok zor. Bilinci aşılamaktan başka çaremiz olmadığını düşünüyorum."