Brezilya'nın Belo Horizonte bölgesinde yaşayan Bernardo Amorim Calixto Santos, babası Mauricio Calixto Gomes'in maçını izlemek için her zaman olduğu gibi tribündeki yerini aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yetişkinlerin malzemeleri topladığı sırada çocuklar da sahada oynamaya başladı.

KALE DİREĞİ FACİAYA YOL AÇTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bernardo, o sırada sahada bulunan seyyar kale direklerinden birine yaslandı. Ancak direğin zemine sabitlenmemiş olması nedeniyle direk, küçük çocuğun üzerine devrildi.

Olay anında arkadaşları babası Mauricio'ya koşarak "Bernardo yaralandı, orada kanlar içinde yatıyor" diye haber verdi. Oğlunun yanına koşan baba, kanlar içindeki Bernardo'yu kucağına alarak kendi imkanlarıyla en yakın acil servise yetiştirdi. Ancak yaklaşık bir saat süren tüm müdahalelere rağmen, ağır bir kafa travması geçiren küçük çocuk kurtarılamadı...