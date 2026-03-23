İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olduğu 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in X hesabından paylaştığı haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu olay yerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpeğini almaya gittiklerini, eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan inerek eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinin yol üzerinde araçtan indiğini öne sürdü.

''ANNESİ PARA ALDI'' İDDİASI

Öte yandan Gece Muhabiri'nin haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre; bu para alışverişini emniyetteki ifadesi sırasında öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu’nun büyük bir şok yaşadığı belirtildi.

EMNİYETTE SİNİR KRİZ GEÇİRDİ

İddialara göre, Aleyna Kalaycıoğlu, annesiyle ilgili bu bilgiyi öğrendikten sonra ağlama krizine girdi ve sinir nöbeti geçirdi. Ancak söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K.'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K.'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.