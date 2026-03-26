Galatasaray ile 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve 4. senesini geçiren Okan Buruk, takımının ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla radara girdi. Galatasaraylı futbolculara Avrupa ve dünyadan gösterilen ilgiden başarılı çalıştırıcı da nasibini aldı... İtalyan basını, Buruk'a İngiliz devi Tottenham ve Suudi Arabistan'ın önemli takımlarının ciddi ilgisi olduğunu yazdı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre İtalyan ekiplerinden Lazio, Buruk'a ilgi gösteren takımların başında geliyor. Lazio'nun ilgisinin arkasındaki en önemli faktörlerden biri de başarılı çalıştırıcının İtalyanca bilgisi olarak gösteriliyor.

İNGİLİZ DEVİ DE TAKİPTE

İngiltere'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Tottenham da Okan Buruk'u listesine alan takımlar arasında gösterildi. Şu anda yoluna Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor ile devam eden Tottenham, Premier Lig'de küme düşme potasına yakın seyrediyor. Tottenham'ın diğer adayları ise Marco Silva ve Roberto De Zerbi.

LİSTENİN İLK SIRASINA YAZDILAR

Habere göre Suudi Arabistan'ın önde gelen ekiplerinden Al-Ittihad ise Okan Buruk'u teknik direktör listesinin ilk sırasına yazmış durumda. Al-Ittihad'ın başında şu anda Portekizli başarılı çalıştırıcı Sergio Conceiçao bulunuyor.