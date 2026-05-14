Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar gibi isimleri buluşturan “Düşes” dizisinin galasında dikkat çeken anlar yaşandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular arasında kısa süreli bir gerginlik dikkat çekti.

ERDAL ÖZYAĞCILARIN AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, dijital platform için hazırlanan dikey dizi “Düşes”in galası yoğun katılımla gerçekleşti. Galada oyuncular basın mensuplarıyla bir araya gelirken, gecenin en dikkat çeken anlarından biri Erdal Özyağcılar’ın açıklaması oldu.

Röportaj sırasında konuşan Pelin Karahan, projeyle ilgili heyecanını dile getirerek, “Türkiye’de çok güçlü kadın var. Güçlü olmak isteyen kadınlara feyz olacak” dedi. Oyuncunun açıklamasının ardından araya giren Nurseli İdiz ise “Kısaca hepimizin söyleyeceğini özetledi” ifadelerini kullandı.

SERT ÇIKIŞ

Daha sonra gazetecilerin Erdal Özyağcılar’a yönelerek “Sizi alalım” demesi üzerine usta oyuncu dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Özyağcılar, “Beni almayın, burada yapımcımız var, yönetmenimiz var. Bir sıralama, hiyerarşi var. Yapımcıdır, yönetmendir... Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım” diyerek tepki gösterdi.

Galada yaşanan bu kısa süreli gerginlik salonda soğuk rüzgarlar estirirken, Pelin Karahan’ın da kenara çekilip konuşmaların bitmesini beklediği görüldü.