İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' temasıyla farkındalık oluşturmak için, İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi'ne mor ışık yansıtıldı. Mor renge bürünen Galata Kulesi havadan görüntülendi.
