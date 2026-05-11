Üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma kazandırdığı Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için karar aşamasına geldi.

SKORER KANAT HAMLESİ

Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; Galatasaray, Lang'ın Club Brugge'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis'i istiyor.

Tzolis, bu sezon Club Brugge forması altında 49 resmi maçta 19 gol, 24 asist kaydetti ve toplam 43 skor katkısı sağladı. Haberde, 2029 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Yunan yıldız için 35-40 milyon Euro'yu aşan bir bonservis beklentisi olduğu da aktarıldı..Christos Tzolis'in adının Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlarla da anıldığı ve bu nedenle Galatasaray'ı zorlu bir transfer sürecinin beklediği öne sürüldü.