Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına göre sarı kırmızılılar Real Madrid’in stoperi Raul Asencio'yu istiyor. Haberde, sarı-kırmızılıların, genç stoperi bir süredir yakından takip ettiği öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve Everton'ın da devreye girdiği aktarıldı.

1.84 boyundaki Raul Asencio, bu sezon 31 maçta 2 kez fileleri sarstı ve 1 asist yaptı. 2031'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun Transfermarkt değeri se 25 milyon Euro.