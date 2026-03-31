Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Arjantinli hücumcu Thiago Almada'yı gözüne kestirdi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki Tangocu 10 numara için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Atletico Madrid'in de son dönemde teknik direktör Diego Simeone'nin ilk 11 planlamasında yer almayan yıldız futbolcunun satışı için hazır olduğu ifade edildi. Bir önceki Dünya Kupası'nın zafere ulaşan Arjantin kadrosunda yer alan Almada için belirlenen bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

Öte yandan Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibinin, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elediği İtalyan devi Juventus olduğu yazıldı.

Asıl mevkisi olan 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da oynayabilen Almada, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.