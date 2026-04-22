Galatasaray’da kadro dışı kalan Berk Kızıldemir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı… Sarı kırmızılılarda kadro dışı kalan Berk Kızıldemir’in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Yakup Çınar’ın haberine göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’ye katılacak.
HAKAN BALTA’NIN OĞLUNU DA TRANSFER ETMİŞTİ
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın eski kaptanı Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta ile sözleşme imzalayarak genç golcüyü kadrosuna katmıştı. Berk Kızıldemir'in kendisinden önce Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Hakan Balta ile yakın arkadaş oldukları öğrenildi.