En yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, şampiyonluğun kapısını araladı. Sarı kırmızılı ekip, bir yandan da kadro planlamalarına başladı.

Galatasaray'ın iç transferde öncelikli gündem maddesi Mario Lemina oldu. 32 yaşındaki oyuncu, ligin kalan bölümünde bir kez daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve sözleşmesi uzayacak.

Sarı kırmızılı ekipten yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Gabonlu orta saha, yeni sözleşme sürecinde ücretine zam talep ettiği ifade ediliyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.