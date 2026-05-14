Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarihine altın harflerle geçen bir döneme imza atıyor. Tecrübeli hocanın sarı-kırmızılı kulübe çağ atlatan, rakipleri kıskandıran performansı rakamlarla net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Göreve geldiği 2022 yılından bu yana kırılmadık rekor bırakmayan tecrübeli hocanın şaşırtan bir istatistiği daha ortaya çıktı.

SADECE 4 YILDA ULAŞTI

Cimbom, Okan Buruk öncesindeki 11 sezonda toplam 108 hafta Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmuştu. Buruk, takımıyla birlikte bambaşka bir sayfa açtı. Üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Aslan, tam 104 hafta boyunca zirveden inmedi. Ortaya çıkan bu tablo sadece elde edilen başarıların değil, aynı zamanda Galatasaray için bir dominasyon çağının başladığının resmi…