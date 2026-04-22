Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Osimhen'den müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra kadroda yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra Okan Buruk tarafından kadroya alındı.

BURUK'TAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşma öncesi Osimhen'in durumu hakkında konuştu. Buruk, "Osimhen'in her zaman o kulübenin içinde olması çok önemli. Ona bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Ondan sonra da diğer maça kadar 4 günümüz var, onla ilgili tam kararımızı vereceğiz. Takıma destek oluyor. Bütün oyuncularımız değerli ve istekliler. Hem kupada yarı finale çıkma hem de ligde puan farkını yukarı çekebileceğimiz bir hafta, bunu en iyi şekilde kullanmak isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.