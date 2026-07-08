Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, daha önce listesine eklediği 22 yaşındaki orta saha için teklifini sundu.

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, kiralık ve bonservis bedeli dahil 26 milyon euroluk paket teklifini Burnley'e sundu.

Geçtiğimiz sezon Ugochukwu'yu Chelsea'den 28.7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer eden Burnley'in 22 yaşındaki yıldız için 35 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor.