Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamalar için Galatasaray Lisesi’nden hareket ederek üstü açık otobüsle RAMS Park’a geçti.
Sarı-kırmızılı kafile, Meşrutiyet Caddesi’nden başlayarak Taksim, Mecidiyeköy ve Büyükdere Caddesi güzergâhını takip etti. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından takım kutlamaların yapılacağı stada ulaştı.
TAKIM FACİADAN DÖNDÜ
Kutlama güzergâhı sırasında üstü açık otobüsün bazı üst geçitlerin altından geçtiği esnada futbolcuların başlarını eğmek zorunda kaldığı anlar dikkat çekti. Olası bir temas riskine karşı oyuncuların hızlı şekilde refleks göstererek kendilerini koruduğu görüldü.
Yaşanan kısa süreli durumun ardından yolculuk devam ederken, takımın RAMS Park’a ulaşmasıyla birlikte şampiyonluk kutlamaları statta sürdü.