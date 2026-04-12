Galatasaray ile adı anılan ve Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. İtalyan Fabrizio Romano'nun haberine göre milli yıldız, Alman ekibiyle olan sözleşmesini 2030'a kadar uzatmaya karar verdi.

Galatasaray altyapısından çıkan 26 yaşındaki stoperin, yakın zamanda kendisini 4 yıl daha Hoffenheim'a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız savunmacının adı; Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, West Ham United, Milan ve Roma gibi Avrupa'nın büyük takımlarıyla da anılıyordu.