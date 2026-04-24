Galatasaray’ın eski futbolcusuu Eboue zor günler geçiriyor… Her şeyini kaybettiğini açıklayan Fildişi Sahilli futbolcu, “Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim." ifadelerini kullandı.

The 5th House Podcast kanalına konuşan Eboue’nin açıklamaları şu şekilde:

“İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim."

‘ÇOCUKLARIMIN FOTOĞRAFI YOK’

“Birisiyle birlikteyken, seni mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Bana üç çocuk verdi, bu yüzden her şeyi onun mutlu etmesi için yaptım. Şimdiye kadar, çocuklarımın son bir fotoğrafı yok. Anneden bazı yeni fotoğraflar istediğimde, bana vermeyi reddetti. Mesajlarımı okuyorlar, ama cevap vermiyorlar."

‘BELKİ GALATASARAY’DAN ÇAĞIRIRLAR’

"Benim hayalim, futbol hakkındaki deneyimlerimi gençlerle paylaşmak. Belki beni Arsenal ya da Galatasaray'dan çağırırlar, gelip çocuklara yardım ederim diye düşünüyorum. Bunun için her zaman dua ediyorum. Biliyorum ki bir gün olacak"