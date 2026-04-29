Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ve scout sorumlusu Maurizio Micheli'nin Fenerbahçe derbisini İstanbul'da yerinden takip etmesi, birçok söylentiyi de beraberinde getirmişti. İkilinin Galatasaray'dan bazı futbolcuları takip etmeye geldiği ve iki kulüp arasında iş ortaklığı için geldikleri iddiaları öne çıkmıştı.

Fanatik'in haberine göre İngiliz devinin idarecileri, Sarı-Kırmızılıların yıldız isimleri Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz'ın transferleri için İstanbul'daydı...

130 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Habere göre Arsenal'in iki futbolcu için gözden çıkardığı para ise 130 milyon euro... Uğurcan için 70 milyon euro; Barış Alper için ise 60 milyon euronun konuşulduğu ifade edildi.

Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Trabzonspor'dan Uğurcan'ı 27.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Keçiörengücü'nden 2021-22 sezonunda Galatasaray'a 2.1 milyon euroya katılan Barış Alper'in transfer olması halinde ise Ankara ekibine yüzde 20 pay verilmesi gerekiyor...