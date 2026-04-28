Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Lisesi'nde yaşanan bir gelişme sosyal medyanın gündemine oturdu.
TENEFFÜS ZİLİ FENER AĞLAMA OLDU
Derbi galibiyetinin ardından Galatasaray Lisesi'ndeki teneffüs zillerinde değişikliğe gidildi. Gazeteci Can Tongo'nun aktardığı bilgilere göre, lisede bugüne özel olarak teneffüs zilleri "Fener Ağlama" şarkısıyla değiştirilerek çalındı. Teneffüs ziline ait anların kaydedildiği video sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, söz konusu görüntüler Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.