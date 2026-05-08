Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği gün geldi. Geçen hafta Samsun’a yenilip şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçıran sarı-kırmızılılar bugün Rams Park’ta hedefine ulaşmak istiyor. Rakip, Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Antalyaspor… Cimbom’un galibiyeti demek üst üste 4, toplamda 26. zaferini ilan etmek demek. Beraberlikte dahi Aslan’ın şampiyonluğunu ilan etme şansı var. Fenerbahçe, Konya’da puan kaybederse Aslantepe’de kutlamalar başlayacak. Galatasaray yenilir, Kanarya kazanırsa şampiyon son hafta belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Seric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Streek

OKAN BURUK’UN GURURU

Galatasaray daha önce 1996-2000 arasında Fatih Terim’le 4’te 4 yapmıştı. Şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Okan Buruk da aynı başarıyı yakalayıp, tarihe geçecek. Tecrübeli hoca ayrıca Süper Lig’de futbolcu (7) ve teknik adam (4) olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Buruk şampiyonluk yaşarsa Ahmet Suat Özyazıcı’yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak. Zirvedeki Fatih Terim’le (8) ise üç fark kalacak.