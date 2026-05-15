Dördüncü kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Sarı kırmızılı ekip 10+4 yabancı kuralını da düşünerek yerli isimleri gözüne kestirdi.

Galatasaray, bu doğrultuda RAMS Başakşehir'in iki yıldızını liste başına aldı. Sarı kırmızılı ekip golcü oyuncu Bertuğ Yıldırım ile beraber sağ kanat Yusuf Sarı'nın transferini gerçekleştirmek istiyor.

ONAY ÇIKTI

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için her iki ismi de kadrosuna katmak istiyor. Başakşehir'in Bertuğ için kapıyı 11 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken Yusuf konusunda henüz pazarlıklar başlamadı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Bertuğ ve Yusuf'un transferine onay verdiği öğrenilirken, yönetim tüm kulvarlarda yarışabilecek derinlikte bir kadro kurmak için iki ismi birden istiyor. Milli Takım havuzunda da yer alan futbolcuların da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştıkları belirtildi.