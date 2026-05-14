Eski CHP PM üyesi Avukat Gamze Pamuk, CHP’den ihraç edilen ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadelerde dile getirdiği iddialarla kendisinin de hedef alınmasına tepki gösterdi. Pamuk, söz konusu iddialara ilişkin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, adımı iğrenç iftiralarına malzeme edenler hakkında avukatlarım Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner aracılığıyla suç duyurusunda bulundum. Kendi rezilliğini örtmek için bir kadının adını ortaya atan, yıllardır verdiğim siyasi mücadeleyi cinsiyetçi imalarla kirletmeye çalışan herkes şunu bilsin: Bu çamuru bana bulaştıramayacaksınız.

"BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Bir kadının başarısını, emeğini ve kamusal görünürlüğünü hedef alıp “itibarsızlaştırma operasyonu” yapanlarla hukuk önünde sonuna kadar hesaplaşacağım. Bu ahlaksız iftirayı atan da, servis eden de, yayan da, linç kampanyasına ortak olan da tarafımdan tek tek yargı önüne çıkarılacaktır. Siyaseti kadın düşmanlığıyla, iftirayla ve karakter suikastıyla yapanlara boyun eğmedim, eğmeyeceğim."