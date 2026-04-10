Tepebaşı ilçesinde 5 Nisan’da bir kişiye saldırarak çantasını gasbeden şüpheli kaçtı. Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan incelemede şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada şüpheli N.A., gittiği bir camiye ilişkin sanal medya üzerinden ‘yer bildirimi’ paylaşımı yaptı. Bunu gören polis ekipleri, N.A.’yı cami çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Çanta sahibine teslim edilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

