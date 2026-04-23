Günlük hayatta anahtar veya cüzdan bulmak için kullanılan düşük maliyetli Bluetooth takip cihazlarının, modern askeri operasyonlar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği çarpıcı bir deneyle kanıtlandı.

Hollandalı gazeteci Just Vervaart, sadece 5 euro (263 TL) değerindeki bir takip cihazını kartpostal içerisine gizleyerek, Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen fırkateyninin hareketlerini 24 saat boyunca anlık olarak izlemeyi başardı.

BASİT BİR KARTPOSTAL İLE GÜVENLİK DUVARINI KOLAYCA AŞTI

Omroep Gelderland tarafından aktarılan bilgilere göre olay, Doğu Akdeniz’de hassas bir görev yürüten hava savunma fırkateyninde yaşandı. Gazeteci Vervaart, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın görevdeki askerlere moral desteği sağlamak amacıyla kamuya açık paylaştığı posta gönderim talimatlarını kullanarak cihazı gemiye ulaştırdı. Herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeyen bu yöntemde, takip cihazı ince bir kartpostalın içine yerleştirilerek doğrudan gemiye postalandı.

24 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİ

Gemiye ulaşan kartpostal, yaklaşık bir tam gün boyunca fırkateynin rotasını saniye saniye deşifre etti. Elde edilen veriler, HNLMS Evertsen’in Girit’teki Heraklion limanından ayrılışını, adanın batı kıyıları boyunca ilerleyişini ve ardından Kıbrıs’a doğru yönelişini net bir şekilde ortaya koydu. Takip sinyali ancak gemi Kıbrıs açıklarına ulaştığında kesildi.

PROSÖDÜR BOŞLUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanlığı, cihazın personel tarafından posta ayrıştırma işlemleri sırasında fark edilerek etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Skandalın perde arkasında ise ciddi bir prosedür açığı olduğu saptandı; mevcut güvenlik protokollerine göre paketler X-ray taramasından geçirilirken, standart zarfların bu kontrole tabi tutulmadığı anlaşıldı.

Fransa’ya ait Charles de Gaulle uçak gemisini füze tehditlerine karşı korumakla görevli olan bir savaş gemisinin bu kadar basit bir yöntemle izlenebilmesi, sivil teknolojilerin askeri gizlilik üzerindeki risklerini yeniden tartışmaya açtı.

Bakanlık yetkilileri, yaşanan bu zafiyetin ardından posta kontrol süreçlerinde yeni ve daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu.