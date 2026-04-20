CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne önceki gün gece yarısı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 19 kişi ‘rüşvet’ iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde soruşturmaya ilişkin tek kaynaktan çıktığı anlaşılan bir metin dolaşıma sokuldu. Bazı gazetecilerin aynı metinleri değiştirmeden paylaşması dikkat çekti. Ancak dün iktidara yakın Sabah, Yenişafak, Akşam ve Akit gazetelerinde de operasyon aynı içerikle çıktı.

Önceki gün dolaşıma sokulan metinde yer alan “Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi” ifadeler, 4 gazetede, ‘7 milyon dolar rüşvet’ iddiası öne çıkarılarak verildi.

CHP lideri Özgür Özel’in geçtiğimiz salı günü grup konuşmasında da benzer bir örneğe değinmişti. Özel, Gülistan Doku dosyasındaki gözaltıların ardından Furkan Torlak’ın haberin nasıl yapılacağına ilişkin not gönderdiğini söylemişti.

FARKLI GAZETECİLERDEN TEK TİP MESAJLAR

CHP’li Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyonda olduğu gibi Ataşehir operasyonunda da benzer isimlerin aynı metinleri paylaşması dikkat çekti.

Kelimesi kelimesine aynı metinleri aralarında Zafer Şahin ve Sinan Burhan gibi isimlerin de bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yayıldığı görüldü. Paylaşımların “bilgilendirme notu” formatında hazırlanmış olması, metinlerin tek bir merkezden hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu gündeme getirdi.