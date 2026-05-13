Uğur Kalkan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme tarafından iptal edilen verilere dayanarak hazırlanan ulaşım ana planını savunmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yanıltıcı veriler sunduğunu iddia etti. Kalkan, belediyenin resmi savunmasında nüfus tahminleri ile gerçek veriler arasındaki farkın yüzde 13 olarak gösterildiğini ancak gerçek sapmanın yüzde 56’ya ulaştığını savundu.

“3 MİLYONLUK HEDEF, GERÇEK NÜFUSUN ÇOK ÜZERİNDE”

Kalkan’ın paylaştığı verilere göre belediye, 2025 yılı için kent merkezinin nüfusunu yaklaşık 3 milyon kişi olarak planladı. Ancak mevcut veriler ışığında gerçek merkez nüfusunun yaklaşık 1,9 milyon olduğu belirtildi. Buna göre belediyenin öngördüğü nüfusun, mevcut nüfusun yüzde 56 üzerinde olduğu ifade edildi. Kalkan, “Belediye TBMM’ye yalnızca yüzde 13’lük bir fark olduğunu söylüyor. Oysa gerçek tablo bambaşka. Ortada devasa bir hesap manipülasyonu var” dedi.

“KENT MERKEZİ YERİNE TÜM İL NÜFUSU DENKLEME EKLENDİ”

Açıklamada, ulaşım planının yalnızca kent merkezini kapsamasına rağmen belediyenin hata payını düşük göstermek amacıyla tüm il genelindeki sabit nüfusu ve sığınmacı nüfusunu hesaplamaya dahil ettiği ileri sürüldü. Kalkan, bu yönteme rağmen farkın yine de yüzde 13 değil, yaklaşık yüzde 28 çıktığını belirterek, “Kendi hesaplarına göre bile yaklaşık 650 bin kişilik fazladan nüfus üzerinden milyarlık tünel ve katlı kavşak ihaleleri yapıldığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“MAHKEMENİN KARARININ ETRAFINDAN DOLANILIYOR”

En dikkat çekici noktanın ise sığınmacı nüfusunun hesaplamada kullanılması olduğunu belirten Kalkan, mahkemenin daha önce “uzun vadeli yatırımlarda geçici nüfusun baz alınamayacağı” yönünde karar verdiğini hatırlattı. Buna rağmen belediyenin sığınmacı nüfusunu “hata payı telafisi” amacıyla kullandığını savunan Kalkan, bunun yargı kararının arkasından dolanmak anlamına geldiğini söyledi. Kalkan, belediyeye resmi bilgi edinme başvurusu yaptıklarını açıklayarak, sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılması için girişimde bulunacaklarını duyurdu.

CHP’li siyasetçi, “TBMM’yi yanıltarak halkın kaynaklarını hayali projelere aktaranların peşindeyiz” dedi.