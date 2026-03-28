Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 15'inci kilometresinde seyir halinde olan A.T. (49) idaresindeki tır, aynı yönde ilerleyen E.U. (38) kontrolündeki otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır, savrularak şarampole devrildi.
Çevredeki diğer sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.