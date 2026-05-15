Gaziantep’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda zincirleme bir kazaya neden oldu. Batı gişeleri mevkisinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden üç TIR ve bir otomobil birbirine çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen TIR’lardan birinin şoförü olan Hamdullah B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tamamen kapanan otoyolun bir bölümü, devrilen araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasıyla iki şerit üzerinden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yetkililer, otoyoldaki trafik akışını normale döndürmek için çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.