Modern akıllı telefonlarda kullanılan batarya teknolojisi, cihazın sürekli %100 doluluk oranında kalmasına karşı direnç gösteriyor. Uzmanlar, telefonun tam şarj olduktan sonra prize bağlı kalmaya devam etmesinin "yüksek voltaj stresi" yarattığını bildirdi. Bu durumun batarya hücrelerinin kapasitesini beklenenden çok daha hızlı tükettiği belirlendi.

YÜKSEK VOLTAJ STRESİ PİLİ YAŞLANDIRIYOR

Teknoloji uzmanları ve batarya üreticileri, ideal şarj aralığının %20 ile %80 arasında tutulması gerektiğini açıkladı. Telefon gece boyunca şarjda kaldığında cihaz %100'e ulaşıyor, ancak arka plan uygulamaları nedeniyle yaşanan küçük düşüşleri telafi etmek için sürekli olarak "damlama şarjı" moduna giriyor. Bu sürekli döngünün, bataryanın iç ısısını artırdığı ve lityum iyonlarının hareket kabiliyetini azalttığını ortaya çıkardı. Veriler, bu alışkanlığın cihazın toplam kullanım süresini bir yıl içinde %20 oranında düşürdüğünü kanıtladı.

RADYASYON VE ISINMA RİSKİ KAYDEDİLDİ

Cihazın başucunda ve şarjda tutulmasının, sadece batarya ömrünü değil, donanım güvenliğini de tehdit ettiği saptandı. Şarj işlemi sırasında oluşan doğal ısı artışının, telefonun yastık altında veya hava almayan bir yüzeyde bulunması durumunda işlemci ve anakart üzerinde kalıcı hasar riskini tetiklediği görüldü. Ayrıca, prizden çekilen akımın yarattığı elektromanyetik alanın uyku kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri teknik raporlara yansıdı.