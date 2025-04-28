İngiltere ve Çin’den bilim insanları, araştırma kapsamında 9-14 yaş aralığındaki 3 bin 222 gencin uyku alışkanlıklarını inceledi.

Çalışmada gençler, gece uyudukları süreye göre ‘en kötü uyku alışkanlıklarına sahip olanlar (ortalama 7 saat 10 dakika)’, ‘en iyi uyuyanlar (7 saat 25 dakika)’ ve ‘orta seviyede uyuyanlar (7 saat 21 dakika)’ olarak üçe ayrıldı.

Çalışmada, üç grupta da büyük farklar gözlemlenmezken en iyi uyuyanların okuma, problem çözme ve odaklanma gibi bilişsel testlerde daha yüksek performans gösterdiği tespit edildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Klinik Nöropsikolog Prof. Barbara Sahakian, “Uyku süreleri arasındaki fark küçük olsa da, beyin yapısı ve görev performansı açısından belirgin değişiklikler gözlemledik” dedi.

Araştırmada, en uzun uyuyan grubun daha büyük beyin hacmine, daha düşük kalp atış hızına ve daha yüksek beyin bağlantısı seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 39’unun en kötü uyuyan gruba dahil olduğu vurgulanırken, uzmanlar düzenli uyku alışkanlığının ergenlikteki beyin gelişimi için kritik olduğuna dikkat çekti.