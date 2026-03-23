Japonya’nın Fukuoka kentinde bulunan Asahi Ryokan oteli, dijital çağın dinamiklerini konaklama sektörüyle birleştiren sıra dışı bir kampanya başlattı. İşletme, belirli bir odada konaklayan misafirlerine geceliği yaklaşık 130 Yen yaklaşık 30-35 lira gibi sembolik bir ücret sunarken, karşılığında tüm kalış süresinin YouTube üzerinden canlı yayınlanması şartını koşuyor.

OTELİN 8 NUMARALI ODASI İÇİN GEÇERLİ

Otelin "8 numaralı odası" için geçerli olan bu uygulama, düşük maliyetli konaklama arayan gezginlere hitap ediyor. Ancak bu ekonomik avantajdan yararlanmak isteyen misafirlerin, odada geçirdikleri her anın dünya genelinde izlenmesine onay vermesi gerekiyor. İşletme, mahremiyet ve yasal sınırlar çerçevesinde uygulamayı şu kurallara dayandırıyor:

Kişisel konuşmaların gizliliğini korumak ve telif hakkı içeren müzik yayını riskini önlemek amacıyla canlı yayında sadece görüntü aktarılıyor, ses iletimi yapılmıyor. Ortak kullanım alanları ile banyo ve tuvalet gibi kişisel bakım alanları kamera açısının dışında tutuluyor.

Yayının halka açık ve YouTube topluluk kurallarına uygun olması sebebiyle, konukların müstehcenlikten kaçınması ve genel ahlak kurallarına uyması bekleniyor.

EN EKİ ODAYI PAZARLAMA ARACINA DÖNÜŞTÜRECEK

İşletme sahibi Tetsuya Inoue tarafından başlatılan bu girişim, otelin en az tercih edilen ve eskiyen bir odasını pazarlama aracına dönüştürmeyi hedefliyor. Inoue, odadan elde edilecek düşük kira geliri yerine, YouTube kanalının yaratacağı küresel etkileşimi ve uzun vadeli reklam gelirlerini önceliklendirdiklerini belirtti.