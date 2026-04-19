SHOW TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın oyuncu kadrosunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 3. bölümünde “Sarp” karakterinin geçmişinden gelen düşmanı “Miran” rolüyle hikâyeye katılan Tanış, daha sahneleri ekrana gelmeden projeden çıkarıldı.

ŞİDDET İDDİALARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Oyuncunun, geçmişte gündeme gelen şiddet iddiaları nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştiri aldığı öne sürüldü. Tepkilerin büyümesi üzerine kararın yapım ve yayın tarafında değerlendirildiği konuşulurken, Show TV yönetiminin “olumsuz algı oluşturabilecek isimlerle çalışma yapılmaması” yönünde bir yaklaşım benimsediği iddia edildi.

YÖNETMENLE AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Öte yandan kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise Fırat Tanış’ın dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentiler oldu.





YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yapım şirketi OGM Pictures ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fırat Tanış ile proje kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler, mevcut planlama ve teknik koşullar çerçevesinde karşılıklı anlayışla sonlandırılmıştır.”





Kararın ardından Tanış’ın çekilmiş sahnelerinin de diziden çıkarıldığı belirtilirken, karakterin ilerleyen bölümlerde nasıl kullanılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.