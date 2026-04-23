Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve kayıtlara ilk etapta "intihar" olarak geçen Alev Karagöz’ün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyrini değiştiren gelişmeler yaşandı. 18 Ekim tarihinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki genç kadının ölümünü şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kapattığı dosyayı titizlikle yeniden incelemeye aldı.

CİNAYET DELİLLERİNE ULAŞILDI

Jandarma dedektiflerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, olayın bir intihar değil, planlı bir cinayet olduğuna dair güçlü kanıtlara ulaşıldı. Elde edilen yeni bulgular üzerine operasyon başlatan ekipler, Alev Karagöz’ün eşi G.K., eşinin kardeşi O.K. ve kimliği belirtilmeyen bir başka şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda olay gününe dair detaylar netleşmeye başladı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Alev Karagöz’ün eşi G.K., "kasten öldürme" suçlamasıyla, kardeşi O.K. ise "delilleri karartma" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüpheli ölümün ardındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte, adli sürecin derinleşerek devam edeceği bildirildi.