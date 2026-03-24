Olay, dün saat 23.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesine bağlı Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı’nda gerçekleşti. Müzisyen arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman, arkadaşı Çağatay T. ile birlikteyken, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grubun saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Emre Duman, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada ameliyata alınan 31 yaşındaki Emre Duman, doktorların tüm çabasına rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Duman’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAVGAYA KARIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İ.L. (26), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.