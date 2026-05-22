MAK Danışmanlık 18-29 yaş aralığında 8 bin genci kapsayan bir anket yaptı. Gençlerin büyük bölümü gelecek kaygısı nedeniyle ülkeyi terk etmek istiyor.

YETİŞKİNLER ANLAMIYOR

“Size başka ülke vatandaşlığı verilse Türkiye’yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna yüzde 64 “Evet” dedi. Yüzde 14 ise “Hayır, ülkemde kalırım” görüşünü dile getirdi. Gitmek isteyenler AB ülkeleri, ABD-Kanada ve İskandinav ülkelerini tercih edeceklerini bildirdi.

Bu ülkelere gitmeyi hayal eden gençlerin yüzde 74’ü “Türkiye’de torpil olmadan iş bulamayız’’ diyor. Araştırma sonucuna göre dindar nesil geriledi.

Gençlerin sadece yüzde 12.2’si kendini dindar olarak tanımlıyor. ‘Birden fazla kimlik sahibiyim’ diyenler ise yüzde 29.6. Öte yandan gençlerin büyük çoğunluğu mutsuz olduğunu söyledi.

“Kuşak çatışması” ve “anlaşılamama” ankette çok açık ortaya çıktı. “Yetişkinlerin gençleri anlayıp anlamadığı konusunda düşünceniz nedir?” sorusuna yüzde 42.5 ‘anlamıyorlar’ ve yüzde 38.8 ‘az anlıyorlar’ cevabını verdi.