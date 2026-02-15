Hollywood dünyasının ünlü isimleri, vücutlarındaki toksin ve mikroplastiklerden kurtulmak için akılalmaz rakamlar ödeyerek "kan filtreleme" (Aferez) yöntemine başvurmaya başladı. Gwyneth Paltrow ve Orlando Bloom gibi yıldızların milyonlarca liralık harcamalarla yaptırdığı bu "gençleşme kürü", tıp dünyasını ikiye böldü.

DÜNYA YILDIZLARI SERVET ÖDÜYOR

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, Şikago’daki bir klinikte yaklaşık 2,2 milyon lira ödeyerek beş saat süren bir kür yaptırdığını duyurdu. Kanını mikroplastik ve küf gibi maddelerden arındırmayı hedefleyen 53 yaşındaki oyuncu, işlem öncesinde kronik yorgunluk yaşadığını ancak uygulama sonrası büyük bir zihinsel berraklık hissettiğini iddia etti. Benzer şekilde 49 yaşındaki İngiliz aktör Orlando Bloom da Londra'da yaklaşık 568 bin lira karşılığında kanını özel filtrelerden geçirttiğini açıklayarak bu akımın öncüleri arasında yer aldı.

HİÇBİR KANIT YOK

Aferez olarak adlandırılan bu yöntemde, vücuttan çekilen kan bir makine aracılığıyla plazmasından veya belirli maddelerden ayrıştırılıyor. Toksinlerden arındırıldığı öne sürülen kan, daha sonra tekrar vücuda geri pompalanıyor. Tıp literatüründe bu işlem aslında belirli otoimmün ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ciddi bir müdahale olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin "genel detoks" veya "gençleşme" amacıyla kullanılmasının tıbbi bir dayanağı olmadığını vurguluyor.

UZMANLARDAN CİDDİ ENFEKSİYON VE RİSK UYARISI

Yöntemin popülerleşmesi üzerine bilim dünyasından ardı ardına uyarılar gelmeye başladı. Dr. Yunus Kayalar, mikroplastikleri vücuttan arındırmak için çalışmalar sürse de bu pahalı yöntemin etkisinin henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtti.

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Dan Baumgardt, bu tür işlemlerin ciddi enfeksiyon riskleri barındırdığına dikkat çekerken, Prof. Tamara Galloway ise mikroplastiklerin herkeste bulunduğunu ancak bunların sağlık üzerindeki net etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti. Tıp dünyası, kanıtlanmamış bu tür maliyetli uygulamalar yerine geleneksel tıbbın güvenli sınırları içinde kalınması gerektiğini hatırlatıyor.