CHP Genel Merkezi önünde hareketli dakikalar yaşanırken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş "Kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Yavaş "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz" dediği açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır.

Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır."