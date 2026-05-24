CHP'ye mutlak butlan kararının ardından hareketli günler yaşanırken, bu sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi partinin Genel Merkezi'nin önüne geldi. Genel Merkez önünde sert bir arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu cephesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak binanın tahliye edilmesini talep etti.

Bu yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla bilinen milletvekilleri Gürsel Erol, Semra Dinçer ve Ali Öztunç ile CHP'de genel başkanın değiştiği kurultayda 'değişimciler' arasında yer alan Engin Altay ortak açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır" denildi.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."