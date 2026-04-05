Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programına katılan bir aile, Yeşilçam filmlerini aratmayacak olaylar ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Üvey ailesi tarafından sahiplenilmediğini belirterek, biyolojik babasını bulmak için canlı yayına çıkan 26 yaşındaki İbrahim, bu hareketiyle kendisini büyüten üvey ailesini küplere bindirdi.

'EVLATLIK ALDIK, PİŞMANIZ'

İbrahim'in üvey annesi Güley, programa katılarak “Beni bu çocuktan kurtarın. Evlatlık aldık pişmanız” sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşırken, İbrahim ise bu sözlere “Beni hiç sahiplenmediler, babamı bulmak istiyorum” ifadeleriyle yanıt verdi. Tarafların canlı yayında birbirine çeşitli suçlamalar yöneltmesi, olayın milyonlarca kişinin gündemine oturmasına yol açtı.

'ÜVEY AİLEMİ İSTEMİYORUM'

8 yaşında evlatlık alındığını belirten İbrahim, üvey ailesine dair kırgınlıklarını dile getirdi. Kendisine hiçbir zaman aidiyet hissi verilmediğini ifade eden genç, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar. Hiç sahiplenmediler. Üvey ailemi istemiyorum. Babamı bulmak istiyorum” şeklinde konuştu.

'ÜZÜLMESİN DİYE SAKLAMADIK'

Anne Güley ve baba Ahmet ise oğullarına karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini savundu. İbrahim’in evlatlık olduğunu başından beri bildiklerini söyleyen aile, “Sonradan öğrenip üzülmesin diye hiç saklamadık. Ama bize anne-baba demiyor” ifadelerini kullandı.