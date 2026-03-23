Yapılan yeni bir çalışma emeklilik sistemlerinin uzun vadede doğum oranlarından ciddi şekilde etkileneceğini gösteriyor. Çalışmaya göre çalışma çağındaki nüfusun azalmasından ve de yaşlı nüfusun giderek artmasından dolayı emeklileri destekleyen kişi sayısı hızlı düşmeye başladı.

EMEKLİLİK YAŞI 75 OLABİLİR

Emekli ve çalışan nüfus arasındaki dengenin korunabilmesi için alınabilecek en hızlı ve etkili karar ise devletlerin emeklilik yaşını kademeli şekilde yükseltmesi olarak karşımıza çıkıyor. Elde edilen mevcut veriler bugün okul çağında olan bireylerin emekliliği için 2090'lı yıllarda emeklilik yaşının 75 ve üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Yoksulluk ile mücadele amacıyla kurulan bir düşünce kuruluşu olan Sosyal Adalet Merkezi'nin yayınladığı bir raporda ise emekli ve çalışan nüfus arasındaki dengenin ileride iyice bozulacağı ve yarı yarıya konumuna gerileceği yönünde endişeler bulunuyor.

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Uzmanlar tarafından yapılan bu açıklama aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir uzman çocuklar için ileride emeklilik yaşının 75'e yükseleceğini öngörse de bir diğer uzman ise bunun olası olmadığını ve insan hayatının dinamiğine bağlı şekilde pek çok parametre olduğunu, devletin bunlar için ek imkanları oluğunu belirtti.