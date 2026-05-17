KYK yurtlarına ait WhatsApp grubunda “4 sanatçı konseri ve Kocaeli gezisi yapılacak, katılım ücretsiz…” şeklinde mesaj paylaşıldığı, etkinliğe katılım için form doldurulmasının istendiği belirtildi.

Öğrencilere etkinliğin AKP programı olduğuna dair bilgi verilmediği, etkinliği duyuran kişinin programı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gezisi” olarak aktardığı ifade edildi.

Götürüldükleri yerin gezi değil miting alanı olduğunu fark eden öğrencilerin duruma tepki gösterdiği kaydedildi.

Tepkilere yanıt veren AKP Devrek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı, gezi öncesi mesajlarda konser ifadesi yer almasına rağmen “Size bu program için herhangi biri gezi demedi” dedi.

Sıvacı ayrıca etkinliğin miting değil “gençlik şöleni” olduğunu savundu. AKP'nin de canlı yayınladığı etkinlikte kameralar tribünleri gösterdiği sırada bazı gençlerin yüzlerini gizlemesi dikkat çekti.

sendika.org'un aktardığı bilgilere göre programa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.00’da alana gelmesinin planlandığı, sabah saat 06.00’dan itibaren stadyumda bekletildiği belirtilen öğrencilerin alandan çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.