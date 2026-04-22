Rusya hükümeti Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, yerel üreticilerin 1 Haziran - 30 Kasım tarihleri arasındaki dönemde toplam 20 milyon ton gübre ihraç etmesine izin verileceğini duyurdu. İran savaşı ve deniz yoluyla gübre ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki kesintiler, dünya genelinde ciddi bir arz açığı oluştururken Rusya bu hamlesiyle iç piyasasını korumaya devam edecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KRİZ GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, deniz yoluyla yapılan küresel gübre ticaretinin yaklaşık üçte birini devre dışı bıraktı. Bu durum, dünya genelinde bir gıda krizi yaşanabileceğine dair endişeleri körüklüyor. Birçok ülke çiftçileri için alternatif tedarik kanalları arayışına girerken; Çin ve Rusya gibi dev üreticilerin ihracatı kısıtlaması, alıcıları sınırlı miktardaki ürün için yüksek primler ödemeye zorluyor.

DÜNYA GÜBRE TİCARETİNİN BEŞTE BİRİ RUSYA'NIN ELİNDE

Dünyanın en büyük ikinci gübre üreticisi olan Rusya, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olan mevcut 18,7 milyon tonluk kotalarla halihazırda iç tedariğe öncelik veren Moskova yönetimi, Rus çiftçilere indirimli fiyatlarla ürün sağlıyor.

YENİ KOTALARIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Hükümetin açıklamasına göre, belirlenen yeni sınırlamalar şu şekilde dağılım gösteriyor:

Azotlu gübreler: 8,7 milyon ton

Amonyum nitrat: 4,2 milyon tonun üzerinde

Kompleks gübreler: Yaklaşık 7 milyon ton

Söz konusu kotalar; Rusya destekli Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine yapılan sevkiyatları, uluslararası transit gönderileri ve insani yardım kapsamındaki teslimatları etkilemeyecek.

GÜBRE FİYATLARI SAVAŞ ÖNCESİNİN İKİ KATINA ÇIKTI

İran’da Şubat ayında patlak veren savaşın ardından azotlu gübre fiyatları neredeyse iki katına ulaştı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kaldığı her gün fiyat artış riski tetikleniyor. Artan maliyetler, dünya genelindeki çiftçileri gübre kullanımını azaltmaya zorlayabilir ve bu da tarımsal verimlilikte ciddi düşüşlere yol açabilir.