Makedonya’nın kalbi Üsküp, son yıllarda geçirdiği "estetik operasyonla" dünyanın diline düştü.

Seyahat gazetecisi Orija Gasanova’nın radarına giren şehir, düşük bütçeli gezginler için bir cennet olsa da, her köşede yükselen heykeller ve fıskiyelerle "lüksün sınırlarını" zorluyor.

Şehrin ortasında 'dev gemiler' var

Üsküp yönetiminin şehri "antik" gösterme çabası, bazen absürt sonuçlar doğurabiliyor. Şehrin tam ortasına kondurulan 3 devasa gemi, halkın bir kısmı için "fiyasko" olsa da turistlerin favorisi haline geldi.

Bu gemilerden biri sadece dekor değil, aynı zamanda bir otel olarak hizmet veriyor. Gasanova, bu gemide konaklamanın "pahalı bir fikir" ama "eşsiz bir deneyim" olduğunu belirtiyor.

Üsküp denince akla gelen en büyük nimetlerden biri de meşhur devasa pazarları.

İnsanlar burada sadece alışveriş yapmıyor; saatlerce oturup dumanı üstünde çaylarını yudumluyorlar.

Avrupa'nın diğer başkentleriyle kıyaslandığında, Üsküp'te harcayacağınız paranın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz.

Rahibe Teresa’nın evinde 'pahalı' sürpriz

Üsküp, dünyaca ünlü Rahibe Teresa’nın doğum yeri. Azizeliğe giden yolun başladığı bu ev, bugün turistlerin en çok uğradığı nokta.

Kimisi dua etmek için geliyor, kimisi azizeye ait eşyalardan satın alıyor. Ancak dikkat; şehrin geri kalanına nazaran bu "hediyeliklerin" biraz cep yaktığı söyleniyor.