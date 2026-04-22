Kosova genelinde yürütülen dil politikaları kapsamında Türkçe, Prizren ve Mamuşa’nın ardından Lipyan belediyesinde de "resmi kullanımda dil" statüsünü kazandı. Bu hukuki adım, ülkede anadili dışında Türkçe konuşan 50 bin kişilik nüfusun kamu hizmetlerine erişimini ve Türk işletmelerinin bölgedeki ticari faaliyetlerini doğrudan yasal güvence altına aldı.

TÜRKÇE KONUŞAN NÜFUS 50 BİNE ULAŞTI

2024 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımı sonuçlarına göre Kosova’da yerleşik Türk nüfusu 19 bin 419 olarak kaydedilirken, akıcı şekilde Türkçe konuşabilen kişi sayısı 50 bini geçti. Kosova yasalarının sağladığı "geleneksel olarak konuşulan dillerin resmiyeti" maddesi uyarınca Priştine, Gilan, Güney Mitroviça ve Vuçıtırın gibi merkezlerde de Türkçe resmi iletişim kanallarına dahil edildi.

TİCARET HACMİ VE İSTİHDAMDA DEV ARTIŞ

Ekonomi Bakanlığı verileri, Türkiye’nin 239 milyon Avro’luk ihracat hacmiyle Kosova’nın en büyük üçüncü ticari ortağı haline geldiğini doğruladı. Ülke genelinde faaliyet gösteren toplam 900 Türk firması, 7 bin ile 9 bin 500 arasında kişiye doğrudan istihdam sağladı. Bu firmaların 44 adedi doğrudan büyük ölçekli yatırımcı statüsünde bulunuyor.

Yaklaşık 500 yıllık ortak tarihsel geçmişin izlerini taşıyan Prizren ve Priştine gibi şehirlerde Osmanlı dönemi mimarisi ve mutfak kültürü, Türk ziyaretçiler için dil bariyerini ortadan kaldırdı. Türk firmalarının altyapı ve enerji sektörlerindeki baskınlığı, bölgedeki kültürel benzerliği ekonomik bir stratejiye dönüştürdü. Karşılıklı yatırımların 2026 yılı sonuna kadar artması bekleniyor.